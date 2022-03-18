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الدولية

محكمة روسية تلغي حظر استيراد هواتف سام سونغ الذكية

Write: 2022-03-18 11:50:40Update: 2022-03-18 14:40:09

محكمة روسية تلغي حظر استيراد هواتف سام سونغ الذكية

Photo : YONHAP News

حصلت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات على حكم قضائي في محكمة الاستئناف في دعوى لبراءات الاختراع في روسيا، حيث ألغت المحكمة الروسية حكما يحظر استيراد 61 طرازا من هواتف "سام سونغ" الذكية.
وبهذا ستتمكن "سام سونغ" من بيع منتجاتها من الهواتف الذكية في روسيا دون أي قيود.
وكانت محكمة التحكيم في موسكو قد أصدرت في شهر أكتوبر من العام الماضي حكما يحظر استيراد وبيع 61 طرازا من هواتف "سام سونغ" الذكية في روسيا بناء على دعوى قضائية رفعتها شركة "سكوين" السويسرية، التي زعمت أن نظام الدفع الخاص بـ"سام سونغ" الموجود في هواتف "سام سونغ" الذكية، والمعروف باسم "سام سونغ باي"، ينتهك ملكيتها الفكرية.
وردا على ذلك، قدمت "سام سونغ" وفرعها في روسيا "سام سونغ إلكترونيكس روس" استئنافا ضد حكم المحكمة الابتدائية في شهر نوفمبر من العام الماضي.
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