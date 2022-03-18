إطلاق اللجنة الانتقالية للرئاسة الكورية رسميا اليوم

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تم إطلاق اللجنة الانتقالية للرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" بشكل رسمي، حيث أقيمت مراسم تم خلالها تعليق لافتة للجنة صباح اليوم الجمعة.وخلال ترؤسه أول اجتماع للجنة، أعرب "يون" عن أمله في حل القضايا العالقة تماشيا مع وجهة النظر الشعبية من خلال الاستماع إلى آراء أفراد الشعب.ودعا "يون" أعضاء اللجنة الانتقالية إلى مراجعة القضايا المتعلقة بتقديم تعويضات مالية لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرة والإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة فائقة في البلاد.وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للشعب والمصالح الوطنية في جميع معايير شؤون الدولة.وفي وقت لاحق من اليوم، سيتلقي "يون" بالأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" لبحث القضايا المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا وتغير المناخ.