رئيس الوزراء يقول إن افتتاح جسر تشاناكلليه في تركيا فرصة لإظهار التكنولوجيا الكورية

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قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" الذي يقوم حاليا بزيارة لتركيا إن فتتاح جسر "تشاناكالليه 1915" الذي تم بناؤه بمشاركة شركات كورية وتركية، يعتبر فرصة جيدة لإظهار التكنولوجيا الكورية عالية المستوى.وجاء تصريح رئيس الوزراء "كيم" خلال مأدبة عشاء أقامها لرجال الأعمال الكوريين فور وصوله لأنقرة، حيث أضاف أنه تم تدشين أطول جسر معلق في العالم في تركيا بالتكنولوجيا الكورية، والذي أنشيء بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس جمهورية تركيا.وقام ببناء الجسر المعلق عبر مضيف الدردنيل الذي يصل طوله إلى 3 آلاف و563 مترا، كنسورتيوم مكون من شركتي "إس كي" و"ديه ريم" الكوريتين، وشركتي "ليماك" و"يابي ميركيزي" التركيتين.وأوضح رئيس الوزراء "كيم" إن السلطات التركية دعت الرئيس "مون جيه إين" لحضور حفل افتتاح الجسر، لكن الظروف لم تسمح له بالحضور، ومن ثم فقد حضر حفل الافتتاح نيابة عن الرئيس "مون".