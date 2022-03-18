موديز تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بـ0.3%

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خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.7%.وتمثل هذه التوقعات المعدلة انخفاضا بنسبة 0.3% عن توقعاتها السابقة البالغة 3% في شهر فبراير الماضي.كما خفضت الوكالة توقعاتها لمتوسط النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين من 4.3% إلى 3.6%.وقالت الوكالة في تقرير حول مستقبل الاقتصاد العالمي أمس الخميس إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد تسبب في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج على المدى الطويل نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام، والانخفاض في ثقة المستهلكين، على خلفية تفاقم المخاطر الأمنية والجيوسياسية.وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام بنسبة 0.3% ليصل إلى 3.7%.وقالت الوكالة إن مشكلة سلاسل توريد المواد اللازمة في إنتاج أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية واليابان ستؤدى إلى الركود في إنتاج المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، بما فيها السيارات.كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم من 2.7% إلى 2.6%، بينما خفضت توقعات النمو الاقتصادي لدول مجموعة العشرين بنسبة 0.2% إلى 3%.