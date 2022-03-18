الحكومة الكورية تعرب عن القلق من تأثير أوميكرون سلبا على الاقتصاد

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن مخاوفها من احتمال أن يشهد التعافي في الاستهلاك المحلي قيودا بسبب انتشار المتحور "أوميكرون".جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن الاقتصاد الكوري يواجه جاليا مخاوف بسبب انتشار المتحور "أوميكرون"، على الرغم من تسجيل زيادة في عدد الوظائف وزيادة في الصادرات.وأوضح التقرير أن عدد الوظائف في شهر فبراير الماضي شهد زيادة بمقدار مليون و37 ألف وظيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% ليصل إلى 3.4%.كما زاد حجم الصادرت الكورية في فبراير الماضي بنسبة 20.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الانتعاش في تصدير أشباه الموصلات والمنتجات النفطية.وأضاف التقرير أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 103.1 نقطة في فبراير الماضي، بانخفاض بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.وشهدت الأسعار الاستهلاكية في فبراير ارتفاعا بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتوقع التقرير أن تزداد حالة عدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية الخارجية بسبب مشاكل سلاسل التوريد العالمية والتضخم، نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، ورفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الأساسي.