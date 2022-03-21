فوز أو سانغ هيوك ببطولة العالم في الوثب العالي

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أصبح لاعب الوثب العالي "أو سانغ هيوك" أول كوري جنوبي يفوز ببطولة العالم للوثب داخل قاعة، حيث احتل المركز الأول في الوثب العالي للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في الصالات الداخلية، التي أقيمت في "ستارك أرينا" في مدينة بلغراد في صربيا، أمس الأحد، بمسافة بلغت 2 متر و34 سنتيمترا.وكان "أو" الوحيد من بين 12 رياضيا الذي تمكن من تجاوز هذا الارتفاع. وبعد حصوله على الميدالية الذهبية، حاول "أو" أن يتخطى مسافة 2 متر و37 سنتيمترا، لكنه فشل.وقد اختار عدم القيام بمحاولة ثالثة بعد لمس العارضة في المحاولتين الأولى والثانية. وبعد فوزه بالميدالية الذهبية، أصبح "أو" أول كوري جنوبي يفوز ببطولة في سباقات المضمار والميدان، حيث كان قد احتل المركز الرابع في الوثب العالي للرجال في أولمبياد طوكيو العام الماضي، محققا رقما قياسيا كوريا جديدا يبلغ 2,35 متر.