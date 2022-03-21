محادثات بين رئيسيْ وزراء كوريا الجنوبية وقطر حول التعاون في مجال الطاقة

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أجرى رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" محادثات مع نظيره القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني يوم أمس الأحد، لمناقشة التعاون في إمدادات الطاقة والصحة والتعليم والزراعة. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أجرى كيم محادثات وحضر مأدبة غداء مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة.وجاءت تلك المحادثات وسط مخاوف متزايدة بشأن الاضطرابات المحتملة في سلاسل إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.ويمثل الإنتاج القطري أكثر من 25 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال. وبعد المحادثات، قال رئيس الوزراء كيم للصحفيين إن قطر أعادت تأكيد التزامها بتوفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية بموجب اتفاقهما طويل الأجل.وكانت شركة كوريا للغاز التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية قد وقعت في العام الماضي اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما مع قطر، ستشتري بموجبها كوريا الجنوبية مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر لمدة 20 عاما بدءا من عام 2025.