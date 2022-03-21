سون هُنغ مين يسجل هدفين ويُنتخب ملكا للمباراة

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هُنغ مين لاعب نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنغليزي، هدفين في مباراة للمرة الأولى هذا الموسم.وسجل سون هدفي الدوري رقمي 12 و13 لهذا الموسم في مباراة فريقه ضد فريق وست هام على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن يوم أمس الأحد، ليسهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.وبهذا الفوز انتقل توتنهام إلى المركز الخامس في الدوري.وقد تم اختيار سون هُنغ مين بسبب أدائه القوي كـ"ملك للمباراة". فبعد انتهاء المباراة، تم التصويت على سون كملك للمباراة، حيث حصل على 54,6% من حوالي 20 ألف صوت. ويتم منح هذا اللقب للاعب الأفضل أداءً من كلا الفريقين، ويتم إجراء التصويت بين المشجعين عبر الإنترنت.