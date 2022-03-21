واردات كوريا من القهوة تقترب من مليار دولار في عام 2021

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تجاوزت واردات كوريا الجنوبية من البن مستوى تريليون وون لأول مرة في العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أن قيمة الواردات من البن قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 916,5 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة نسبتها 24,2% مقارنة بالعام الأسابق.وتجاوزت قيمة الواردات مستوى تريليون وون بالعملة الكورية نظرا لأن متوسط سعر صرف الدولار أمام الوون بلغ 1144,4 وون لكل دولار في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم في عام 2020 كان قد وصل إلى 737,8 مليون دولار، أي 870 مليار وون.ومن حيث الحجم، وصلت واردات البلاد من القهوة أيضا إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 189 ألفا و502 طن في العام الماضي، بزيادة نسبتها 7,3% مقارنة بالعام الأسبق.كما تضاعف عدد المقاهي في كوريا خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من 83 ألفا في نهاية العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 70 في المائة أكثر من المتاجر الصغيرة.