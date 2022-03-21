المكتب الرئاسي يصدر تقريرا عاما حول السياسات الرئيسية لحكومة مون

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أصدر المكتب الرئاسي الكوري تقريرا عبر الإنترنت حول إنجازات حكومة "مون جيه إين" خلال السنوات الخمس الماضية.وجاء هذا التقرير قبل حوالي 50 يوما من انتهاء فترة ولاية مون البالغة خمس سنوات، وقد نشره المكتب الرئاسي على موقعه الإلكتروني أمس الأحد، موضحا نتائج خمسين من السياسات الرئيسية لإدارة مون، ويشمل ذلك مشروع الصفقة الكورية الجديدة، والرعاية الشاملة، والاستجابة لوباء كورونا.كما أوضح التقرير كيف تمكنت حكومة "مون جيه إين" من التغلب على قيود التصدير من قبل اليابان، وقدمت ما يسمى بـ"مون جيه إين كير" أو "مون كير" لتوسيع تغطية التأمين الصحي الوطني.وقال المكتب الرئاسي إن التقرير الرسمي يقدم معلومات مفصلة وكاملة عن خلفية وأهمية ونتائج السياسات الرئيسية لإدارة مون.