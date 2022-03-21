كوريا الشمالية تدعو إلى زيادة اليقظة ضد كورونا

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دعت كوريا الشمالية إلى زيادة اليقظة ضد كورونا وسط ارتفاع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن السلطات تنفذ حملة حجر صحي طارئة بشكل أكثر قوة إلى جانب برامج نظافة في فصل الربيع. وأضافت الوكالة أنه يجب ألا يتم تقليل جهود الحجر الصحي ضمن البرامج السنوية لتنظيف الشوارع والمباني في الربيع، موضحة أنه يتم بذل جهود نشطة لزيادة الوعي العام بإجراءات الحجر الصحي.وأضاف التقرير أن الناس ملتزمون بإجراءات الحجر الصحي مثل ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والتباعد في أماكن العمل والأماكن العامة. ويذكر أن كوريا الشمالية ظلت تزعم أنه ليس لديها حالات كورونا، وذلك منذ تفشي الوباء في عام 2020.