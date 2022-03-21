مجلس الأمن القومي الكوري يبحث إطلاق كوريا الشمالية صواريخ متعددة

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا طارئا أمس الأحد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية طلقات من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" في إفادة مكتوبة إن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا برئاسة نائب رئيس المكتب الرئاسي للأمن القومي. وأوضحت بارك أن المشاركين ناقشوا لمدة ساعة تقريبا بدءا من الساعة 9:30 صباحا، إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفات قصيرة المدى. وقد قرر المشاركون مراقبة الوضع عن كثب إلى جانب إجراء تحليل شامل للقذائف بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قال مسؤول بالجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه طلقات من قاذفات صواريخ متعددة، حيث أطلق الجيش الكوري الشمالي أربع طلقات من عدة قاذفات صواريخ من موقع غير محدد في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" خلال فترة ساعة بدءا من الساعة 7:20 صباحا، وقد سقطت تلك الطلقات في المياه الغربية.