كوريا التاسعة والخمسون عالميا في مؤشر السعادة

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تم تصنيف كوريا الجنوبية في المرتبة التاسعة والخمسين عالميا في مؤشر السعادة.جاء ذلك في تقرير صادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي حول مؤشر السعادة العالمي لعام 2022.ويعتمد مؤشر السعادة العالمي على قياس عدة معايير اقتصادية واجتماعية، منها نصيب الفرد من الناتج المحلي، والمساعدات الاجتماعية، وطول العمر المتوقع، والحريات، والفساد، والتسامح، خلال السنوات الثلاث الماضية.وبلغ مؤشر السعادة لكوريا الجنوبية 5 آلاف و935 نقطة خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2021.وكانت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية والستين بـ5 آلاف و845 نقطة للفترة من عام 2018 وحتى عام 2020.واحتلت ثلاث دول إسكندنافية، هي: فنلندا والدانمارك وآيسلندا، المراتب الثلاث الأولى على المستوى العالمي في مؤشر السعادة.ويعد ترتيب كوريا الجنوبية في مؤشر السعادة العالمي الثالث على مستوى قارة آسيا.