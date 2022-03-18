10.1 % زيادة في صادرات كوريا في أول 20 يوما من مارس

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية لكوريا الجنوبية 37.3 مليار دولار في الأيام العشرين الأولى من شهر مارس الجاري، بزيادة نسبتها 10.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة على أساس أيام العمل سجل زيادة بنسبة 26.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 30.8%، والمنتجات النفطية بنسبة 79%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 8.1%، فيما انخفض حجم صادرات السيارات بنسبة 18.1%، وقطع غيارها بنسبة 9.1%.
وشهدت الصادرات الكورية إلى الصين زيادة بنسبة 11.3%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 6%، وإلى فيتنام بنسبة 30.3%، ولليابان بنسبة 2%، فيما انخفضت الصادرات لهونغ كونغ بنسبة 24%، وللاتحاد الأوربي بنسبة 3.9%.
كما زادت قيمة الواردات الكورية في أول 20 يوما من مارس بنسبة 18.9%، لتصل إلى 39.3 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري كوري بقيمة مليارين و78 مليون دولار.