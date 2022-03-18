10.1 % زيادة في صادرات كوريا في أول 20 يوما من مارس

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية لكوريا الجنوبية 37.3 مليار دولار في الأيام العشرين الأولى من شهر مارس الجاري، بزيادة نسبتها 10.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة على أساس أيام العمل سجل زيادة بنسبة 26.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وزادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 30.8%، والمنتجات النفطية بنسبة 79%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 8.1%، فيما انخفض حجم صادرات السيارات بنسبة 18.1%، وقطع غيارها بنسبة 9.1%.وشهدت الصادرات الكورية إلى الصين زيادة بنسبة 11.3%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 6%، وإلى فيتنام بنسبة 30.3%، ولليابان بنسبة 2%، فيما انخفضت الصادرات لهونغ كونغ بنسبة 24%، وللاتحاد الأوربي بنسبة 3.9%.كما زادت قيمة الواردات الكورية في أول 20 يوما من مارس بنسبة 18.9%، لتصل إلى 39.3 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري كوري بقيمة مليارين و78 مليون دولار.