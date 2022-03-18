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السياسية

وزارة الدفاع الكورية ترفع مستوى الاستعداد للأمن السيبراني الدفاعي

Write: 2022-03-21 12:00:06Update: 2022-03-21 14:30:46

وزارة الدفاع الكورية ترفع مستوى الاستعداد للأمن السيبراني الدفاعي

Photo : KBS News

رفعت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية مستوى موقف الأمن السيبراني الدفاعي من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع المستوى إلى الدرجة الثالثة من شهر مايو من عام 2017.
وقد حافظت وزارة الدفاع على الدرجة الرابعة من موقف الأمن السيبراني الدفاعي منذ شهر أغسطس من العام الماضي.
وأرجعت الوزارة السبب في رفع مستوى الأمن السيبراني الدفاعي إلى استمرار الاشتباك بين روسيا وأوكرانيا في الفضاء السيبراني، واحتمال أن يتوسع نطاق تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة ليشمل المجال السيبراني أيضا.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن شبكة الدفاع الكورية الجنوبية لم تتعرض حتى الآن لأي نوع من محاولات القرصنة، موضحا أن رفع مستوى موقف الأمن السيبراني الدفاعي جاء كإجراء استباقي لمواجهة أي هجوم سيبراني محتمل.
ومن جانبها، قررت وكالة المخابرات الوطنية الكورية أيضا رفع مستوى الأزمة السيبرانية في المجالات العامة من درجة الانتباه إلى درجة التحذير.
وقالت الوكالة إن هناك احتمالا كبيرا لأن تتخذ روسيا إجراءات انتقامية سيبرانية ضد الدول التي تشارك في فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وأن تحاول قرصنة في فترة انتقال الرئاسة في كوريا الجنوبية.
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