الرئيس المنتخب يون يقرر نقل مكتب الرئاسة إلى مجمع وزارة الدفاع

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قرر الرئيس المنتخب "يون صوك يول" نقل مكتب الرئاسة إلى مجمع وزارة الدفاع في حي يونغ سان وسط العاصمة سيول.وكشف "يون" عن قراره هذا أمس الأحد في مؤتمر صحفي عقده في مقر لجنته الانتقالية، حيث قال إنه اتخذ القرار من أجل مستقبل البلاد.وكان "يون" قد تعهد خلال حملاته الانتخابية بنقل مكتب الرئاسة إلى مجمع الحكومة في حي كوانغ هوا مون وسط سيول، وإعادة المكتب الرئاسي الحالي للجمهور.وقال الرئيس المنتخب "يون" إنه بعد مراجعة دقيقة خلص إلى أن الانتقال إلى مجمع كوانغ هوا مون الحكومي لن يكون مناسبا لأنه سيتسبب في مضايقات هائلة للجمهور بسبب القضايا الأمنية.وأكد "يون" أنه سيبدأ فترته الرئاسية في مكتب الرئاسة الجديد في مجمع وزارة الدفاع بحي يونغ سان فور تنصيبه يوم العاشر من مايو القادم، موضحا أن المكتب الرئاسي الحالي سيفتح للجمهور في نفس اليوم.وقال إن عملية نقل مكتب الرئاسة ستتكلف 49.6 مليار وون، وسوف يتم تمويلها من صندوق احتياطي الدولة.