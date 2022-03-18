إنشاء مبنى جديد لهيئة الأركان المشتركة يتكلف 120 مليار وون

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قالت "كيم أون هيه" المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "يون صوك يول" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن عملية إنشاء مبنى جديد لهيئة الأركان المشتركة التي ستنتقل إلى منطقة "نام تيه ريونغ" بعد نقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع، سوف تتكلف حوالي 120 مليار وون.وكان الرئيس المنتخب "يون" قد صرح أمس الأحد بأن عملية نقل المكتب الرئاسي ستتكلف 49.6 مليار وون، منها 11.8 مليار وون لنقل وزارة الدفاع إلى المبنى الحالي لهيئة الأركان المشتركة.وفيما يتعلق بمسألة التكلفة المطلوبة لنقل المكتب الرئاسي ومبنى هيئة الأركان المشتركة، أكدت المتحدثة "كيم" على ضرورة النظر في قيمة إعادة المكتب الرئاسي الحالي للجمهور.وأضافت أن المكتب الرئاسي الجديد سيشمل في مبناه غرفة للصحافة واللجنة المشتركة للقطاع الخاص، وهو ما يدل دلالة واضحة على أن الرئيس المنتخب "يون" سيلتزم بتعهداته بألا يكون رئيسا يهيمن على مجلس الوزراء ومساعديه.وشددت "كيم" أن الإصلاح السياسي الحقيقي سيبدأ مع نقل المكتب الرئاسي إلى مكان جديد خارج المكتب الرئاسي الحالي.