اللجنة الانتقالية للرئيس المنتخب تبدأ الاستماع إلى تقارير من الوزارات هذا الأسبوع

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ستبدأ اللجنة الانتقالية للرئيس المنتخب الجديد "يون صوك يول" في الاستماع إلى تقارير من الوزارات اعتبارا من هذا الأسبوع.وقال مسؤول في اللجنة الانتقالية إن جلسات الاستماع للوزارات سوف تنطلق فور إبلاغ الوزارات عن خطة هذه الجلسات، موضحا أن جلسات الاستماع للتقارير سوف تنتهي في غضون ثلاثة أو أربعة أيام من انطلاقها.وتخطط اللجنة الانتقالية لمراجعة المشروعات الرئيسية التي نفذتها الحكومة الحالية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك سياسة التخلى عن الطاقة النووية والسياسة العقارية ووزارة المساواة بين الجنسين، لاتخاذ قرارات حول ما إذا كان سيتم استكمالها أو إلغاؤها أو مواصلة تنفيذها أو تعزيزها.ومن المتوقع أن يتم تحديد الاتجاه التفصيلي للهيكل الإداري لحكومة الرئيس "يون صوك يول" الجديد بعد الانتهاء من جلسات الاستماع لتقارير الوزارات.وكان الرئيس المنتخب "يون" قد تعهد بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين وتشكيل لجنة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا تكون تابعة له، بالإضافة إلى تقليل حجم مكتب الرئاسة.