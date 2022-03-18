الرئيس المنتخب يون يعتزم إزالة العوائق أمام أنشطة الشركات

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أكد الرئيس المنتخب "يون صوك يول" أنه سيقوم بإزالة العوائق المؤسسية حتى تتمكن الشركات الكورية من النمو.جاء هذا التصريح خلال لقائه اليوم الاثنين في مكتب اللجنة الانتقالية مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الست، وهم رئيس غرقة التجارة والصناعة، ورئيس رابطة رجال الأعمال، ورئيس الرابطة المركزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس اتحاد الشركات، ورئيس اتحاد التجارة، ورئيس اتحاد الشركات الكبرى.وقال "يون" إن لديه إيمانا قويا باقتصاد السوق الحر، مشددا على ضرورة أن يتحول النظام الاقتصادي الكوري من قيادة حكومية إلى قيادة من القطاع الخاص.كما شدد على أهمية أن تقوم الحكومة بإنشاء بنية تحتية لمساعدة الشركات، وأن تقوم الشركات بخلق وظائف جديدة من خلال زيادة استثماراتها.ومن جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة "تشيه تيه وان" على ضرورة بناء منصة للاتصالات النشطة بين الحكومة والشركات.