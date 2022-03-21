المكتب الرئاسي يعرب عن قلقه بشأن قرار الرئيس المنتخب بنقل مقر الرئاسة

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أعرب المكتب الرئاسي عن قلقه بشأن خطة الرئيس المنتخب "يون سوك يول" لنقل مقر المكتب الرئاسي من المكتب الأزرق "تشونغ وا ديه" إلى المجمع العسكري لوزارة الدفاع في "يونغسان" بسيول.ونقل المساعد الرئاسي الأعلى للاتصالات العامة "بارك سو هيون" هذا الموقف أثناء إعلانه عن نتائج الاجتماع الوزاري الموسع لمجلس الأمن القومي في وقت سابق من اليوم.وقال "بارك" إن النقل المزمع في الوقت القصير المتبقي قبل إطلاق الإدارة الجديدة يبدو غير واقعي، مشيرا إلى عدد المكاتب والوكالات التي يتعين إعادة نقلها، ليس فقط في المكتب الرئاسي ولكن أيضا في الموقع الجديد المحتمل.وفي إشارة إلى المخاطر الأمنية المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية، قال "بارك" إن النقل المفاجئ لوزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة ومركز إدارة الأزمات بالمكتب الرئاسي قد يؤدي إلى ارتباك وفراغ أمني.وقال المسؤول الرئاسي إنه ما لم تكن هناك ضرورة ملحة تستلزم هذا النقل السريع، فسيكون من المنطقي متابعة خطة النقل عندما تكون جميع الأطراف مستعدة.وأضاف أن الحكومة ستنقل تلك المخاوف إلى الرئيس المنتخب وفريقه الانتقالي، وتعهد بإجراء المناقشات اللازمة قبل وضع اللمسات الأخيرة على موقف المكتب الرئاسي بشأن هذه القضية.