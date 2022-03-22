فريق يون الانتقالي يلقي باللوم على تخفيف الحجر الصحي المبكر في زيادة كورونا

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أرجع الفريق الانتقالي للرئيس الكوري القادم "يون صوك يول" ما حدث من ارتفاع حاد في إصابات كورونا اليومية والوفيات الناجمة عن ذلك إلى التخفيف المبكر لإجراءات الحجر الصحي قبل وصول الموجة الحالية إلى ذروتها.وتبادل أعضاء الفريق الانتقالي وجهات النظر في هذا الشأن خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية الخاصة بشأن كورونا يوم أمس الاثنين. وأشار الاجتماع إلى انخفاض العدد اليومي للمرضى الجدد والوفيات باعتبارها من بين أهم مهام الحجر الصحي للإدارة الجديدة، وتوصلوا إلى إجماع على أن مركز نظام العلاج يجب أن ينتقل من مراكز الصحة العامة إلى العيادات المحلية.كما ناقشوا التدابير اللازمة لمعالجة نقص الإمدادات من حبوب باكسلوفيد في البلاد والتأخير في موافقة وزارة سلامة الغذاء والدواء على علاجات كورونا الأخرى. وتخطط اللجنة الفرعية الخاصة لمواصلة المناقشات ذات الصلة ثلاث مرات في الأسبوع، مع التركيز على الرعاية الصحية والاقتصاد.