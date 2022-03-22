الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

فريق يون الانتقالي يلقي باللوم على تخفيف الحجر الصحي المبكر في زيادة كورونا

Write: 2022-03-22 10:20:05

فريق يون الانتقالي يلقي باللوم على تخفيف الحجر الصحي المبكر في زيادة كورونا

Photo : YONHAP News

أرجع الفريق الانتقالي للرئيس الكوري القادم "يون صوك يول" ما حدث من ارتفاع حاد في إصابات كورونا اليومية والوفيات الناجمة عن ذلك إلى التخفيف المبكر لإجراءات الحجر الصحي قبل وصول الموجة الحالية إلى ذروتها.

وتبادل أعضاء الفريق الانتقالي وجهات النظر في هذا الشأن خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية الخاصة بشأن كورونا يوم أمس الاثنين. وأشار الاجتماع إلى انخفاض العدد اليومي للمرضى الجدد والوفيات باعتبارها من بين أهم مهام الحجر الصحي للإدارة الجديدة، وتوصلوا إلى إجماع على أن مركز نظام العلاج يجب أن ينتقل من مراكز الصحة العامة إلى العيادات المحلية.

كما ناقشوا التدابير اللازمة لمعالجة نقص الإمدادات من حبوب باكسلوفيد في البلاد والتأخير في موافقة وزارة سلامة الغذاء والدواء على علاجات كورونا الأخرى. وتخطط اللجنة الفرعية الخاصة لمواصلة المناقشات ذات الصلة ثلاث مرات في الأسبوع، مع التركيز على الرعاية الصحية والاقتصاد.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;