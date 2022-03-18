الرسامة الكورية سوزي لي تفوز بجائزة هانز كريستيان أندرسن

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فازت فنانة كتب الأطفال الكورية "سوزي لي" بجائزة "هانز كريستيان أندرسن" المرموقة، التي تُعتبر جائزة نوبل في مجال أدب الأطفال. وأعلن المجلس الدولي لكتب الشباب أمس الاثنين أن "لي" هي الفائزة في قسم الرسم التوضيحي من الجوائز عن أعمالها الكاملة حتى الآن.وتُمنح جوائز "هانز كريستيان أندرسن" كل عامين من قبل المجلس الدولي لكتب الشباب لمؤلف ورسام قدمت أعمالُهما مساهمة مهمة ودائمة في أدب الأطفال. وقد تأسست الجائزة، التي سميت على اسم المؤلف الدانماركي للحكايات الخرافية في القرن التاسع عشر، في عام 1956. وبذلك أصبحت "لي" أول فنان من كوريا الجنوبية يفوز بهذا التكريم في قسم الرسم التوضيحي.وفي عام 2016، كانت "لي" ضمن القائمة المختصرة للرسامين المرشحين للجائزة، لكنها لم تفز في النهاية. وفي الشهر الماضي، حصل كتابها الأخير بعنوان "الصيف"، على جائزة ضمن جوائز "بولونيا راغاتزي" لهذا العام.