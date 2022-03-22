الرئيس الكوري المنتخب يتعهد بإزالة العقبات التي تواجه الشركات

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تعهد الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" بإزالة العقبات المؤسسية التي تعيق الأعمال التجارية، وإنشاء خط ساخن مع الشركات.وأدلى يون بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال اجتماع غداء مع رؤساء الاتحادات التجارية الكبرى، حيث أكد أيضا على أن النمو الاقتصادي لا ينبغي أن تقوده الحكومة بل القطاع الخاص. وقال يون إن مهمة الحكومة هي إزالة العقبات المؤسسية، وإنشاء بنية تحتية صديقة للأعمال ودعمها من الخلف.وقال الرئيس المنتخب إن السبيل للتغلب على الاستقطاب المتزايد والمشاكل في سوق العمل هو تحقيق نمو اقتصادي من خلال النمو الوطني القائم على الابتكار. وطلب يون من المشاركين إخباره بصراحة في أي وقت تكون فيه الحكومة مخطئة، وقال إنه سيضمن التواصل المباشر مع قادة الأعمال.