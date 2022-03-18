السياسية تحطم طائرة صينية على متنها 132 شخصا

تحطمت طائرة ركاب صينية على متنها 132 شخصا فى منطقة جنوب الصين يوم أمس الاثنين. وكانت طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية قد غادرت مدينة "كون مينغ" في حوالي الساعة 1:10 بعد ظهر أمس، في طريقها إلى مدينة "كوانغ تشو".



ووفقا لإدارة الطيران المدني الصينية، تحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737"، وعلى متنها 123 راكبا، وطاقمهما المكون من تسعة أفراد، في منطقة جبلية في منطقة "كوانغ شي"، بعد حوالي ساعة من إقلاعها.



وتسبب الحادث في اندلاع حريق، وأرسلت سلطات الإطفاء الصينية مئات من أفراد الإنقاذ إلى مكان الحادث.



وقالت سفارة كوريا الجنوبية في الصين إنه يبدو أنه لم يكن يوجد أي كوري جنوبي بين الركاب، وأنها تحاول تأكيد قائمة الركاب.