واشنطن تقول إن القرار بشأن التدريبات العسكرية سيُتخذ بالتشاور مع سيول

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن تفاصيل التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيتم تحديدها من خلال التشاور المتبادل. وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "مارتن ماينرز" هذا الموقف اليوم الثلاثاء عندما سئل عن تقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية التي أفادت بأن التدريبات العسكرية المشتركة ستُجرى في منتصف أبريل.وقال المتحدث لراديو آسيا الحرة إن الاستعداد العسكري يمثل أولوية قصوى لوزارة الدفاع الأمريكية، وأن التدريبات العسكرية المشتركة هي وسيلة رئيسية لضمان استعداد التحالف المشترك.وأضاف "ماينرز" أن نطاق وتوقيت التدريبات المستقبلية سيتم تحديدهما من خلال التشاور بين البلدين الحليفين. وتقول التقارير إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تميلان نحو إجراء التدريبات السنوية المشتركة في منتصف أبريل. وقد وجهت وسائل الإعلام الدعائية في كوريا الشمالية مؤخرا انتقادات شديدة لتلك التدريبات العسكرية المزمعة.