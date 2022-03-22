إصابات كورونا في كوريا تعود إلى مستوى 350 ألفا

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مرة أخرى إلى ما يزيد عن 350 ألف حالة، مع اقتراب إجمالي عدد الحالات من مستوى عشرة ملايين.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 353 ألفا و980 إصابة طوال اليوم السابق، بما في ذلك 46 حالة من الخارج.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في كوريا تسعة ملايين و936 ألفا و540. وقد قفز الرقم اليومي بحوالي 144 ألفا مقارنة بما كان عليه اول من أمس، نتيجة لزيادة عدد الاختبارات بعد عطلة نهاية الأسبوع.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار 26، ليصل إلى 1104. وشهد يوم أمس الاثنين 384 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو ثاني أكبر رقم يومي. وارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألفا و141، فيما بلغ معدل الوفيات 0,13%.