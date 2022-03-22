عدم التوصل لاتفاق في المناقشات على مستوى العمل بشأن اجتماع مون يون

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فشل المساعدون المقربون للرئيس "مون جيه إين" والرئيس المنتخب "يون صوك يول" في تضييق الخلافات في محادثاتهم على مستوى العمل لترتيب الاجتماع الأول بين الرئيسين مون المنتهية ولايته، ويون الرئيس القادم.ووفقا لمصادر متعددة، التقى كبير مساعدي الرئيس مون للشؤون السياسية "لي تشول هي"، بـ"تشانغ جي وون" مساعد الرئيس المنتخب أمس الاثنين في مكان غير محدد في سيول، حيث فشل الجانبان في تضييق الخلافات حول جدول أعمال الاجتماع بين مون ويون، مع وجود خلاف بشكل خاص حول التعديلات المزمعة لمنصب محافظ البنك المركزي وشخصيات حكومية بارزة أخرى. وقد أصر جانب يون على أن التعيينات يجب أن تتم بعد التشاور مع يون وبالتالي ينبغي مناقشة القضية في الاجتماع.ومع ذلك، اتخذ المكتب الرئاسي موقفا مفاده أن الرئيس مون له الحق في إجراء التعيينات ومن الصعب قبول الاجتماع إذا أصرت اللجنة الانتقالية على أن الاجتماع لا يمكن أن يُعقد إلا بشرط وضع هذه القضية على جدول الأعمال.