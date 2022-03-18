زيادة كبيرة في حجز تذاكر الطيران بعد تخفيف الحجر الصحي في كوريا

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اتضح أن حجز تذاكر الطيران في كوريا إلى الخارج قد زاد بدرجة كبيرة وبسرعة، بعد أن تم إلغاء الحجر الصحي في المنازل على القادمين من الخارج من الذين أتموا تلقي اللقاح في داخل وخارج البلاد وتم تسجيل معلومات عن تطعيمهم، بدءا من يوم 21 من هذا الشهر.وأوضحت وكالة "هانا " للسياحة أن عدد الذين حجزوا لبرامج السفر إلى الخارج بلغ 3 آلاف و200 شخص، بدءا من يوم الحادي عشر، عندما أعلنت الحكومة الكورية عن خطة إلغاء الحجر الصحي، وحتى يوم العشرين من مارس، بزيادة نسبتها 93.7 % مقارنة مع الأيام العشر السابقة.وحسب المناطق، بلغت نسبة الحجوزات إلى غوام وسايبان 36.4 % لتكون الأعلى، وتلتها أوربا بـ23.4%، والأمريكتان بـ21.4 %، وجنوب شرق آسيا بـ16.7%، والصين واليابان بـ2.1 %.وبلغ عدد الذين حجزوا تذاكر طيران إلى الخارج خلال الفترة من 11 إلى 20 من هذا الشهر 7 آلاف و300 شخص بزيادة نسبتها 60.7 % مقارنة مع نفس العشرة أيام السابقة.ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "إنتربارك" للسياحة إن عدد الذين حجزوا تذاكر طيران إلى الخارج خلال أسبوع واحد من يوم 11 إلى 17 من هذا الشهر، زاد بنسبة 234 % مقارنة مع نفس الأسبوع من الشهر الماضي.