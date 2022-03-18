أكثر من 58% يعارضون نقل مكتب الرئاسة إلى مقر وزارة الدفاع

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من 58% من المواطنين الكوريين يعترضون على خطة الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لنقل مكتب الرئاسة إلى منطقة "يونغ سان" في وسط سيول.وتم إجراء الاستطلاع يومي 19 و20 من هذا الشهر على ألف و18 مواطنا كوريا من الرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، للتعرف على آرائهم حول خطة "يون"، حيث أعرب 58.1% منهم عن اعتقادهم بضرورة بقاء المكتب الرئاسي في موقعه الحالي، بينما أعرب 33.1% منهم عن موافقتهم على نقله إلى منطقة "يونغ سان".واتضح من الاستطلاع أن 95.1% من الذين يعارضون عملية النقل هم من مؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم، وأعرب 2.6% منهم فقط عن تأييدهم للخطة.ومن بين مؤيدي حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أعرب 63.6 % عن موافقتهم، بينما أعرب 25.4% عن اعتراضهم.وقال 48.4% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب إلغاء وزارة المرأة والأسرة، بينما رأى 42.5% منهم بعدم ضرورة إلغائها.وحول مسألة العفو عن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، رفض 58.2% إصدار عفو، بينما وافق 38.2%.