دخول القانون الإطاري للحياد الكربوني حيز التنفيذ يوم 25

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من المقرر أن يدخل القانون الإطاري للحياد الكربوني، الذي يستهدف تحقيق الحياد الكربوني في كوريا حتى عام 2050، حيز التنفيذ يوم الجمعة 25 من مارس.وقالت وزارة البيئة الكورية إن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع إنفاذ القانون الإطاري للحياد الكربوني والنمو الأخضر والخاص للاستجابة لأزمة المناخ.وينص القانون المتعلق بالهدف الوطني لتخفيض غازات الدفيئة، على تخفيضها بنسبة 40% حتى عام 2030 بالمقارنة مع عام 2018، ثم تحقيق الحياد الكربوني حتى عام 2050.وأوضحت الوزارة أن هذا الهدف يعكس الإرادة القوية لتخفيض غازات الدفيئة على الرغم من أنه غير سهل في ظل الظروف المحلية التي يتم فيها الاعتماد بدرجة كبيرة على الصناعات التحويلية المتميزة بكثرة الانبعاثات الغازية.ووفقا لذلك، سيتوجب على الحكومة الكورية وضع خطة وطنية إطارية للحياد الكربوني كل 5 سنوات بدءا من الآن، كما سيتوجب على الحكومات المحلية وضع عشر خطط مرتبطة بالخطة الإطارية الوطنية.ومن المقرر أيضا أن يتم إدخال "ميزانية إدراك تخفيض غازات الدفيئة" من أجل تحليل آثار المشروعات الوطنية الرئيسية والكبيرة على تخفيضها.وتخطط وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية والاستراتيجية لتطبيق هذه الميزانية بدءا من العام المالي 2023.وكان البرلمان الكوري قد وافق على القانون الإطاري للحياد الكربوني في شهر أغسطس من العام الماضي، لتصبح كوريا الدولة الرابعة عشرة عالميا في مجال تشريع الحياد الكربوني لعام 2050.كما تقدمت الحكومة الكورية في شهر ديسمبر من العام الماضي بخطة لرفع الهدف الوطني إلى 40% إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ.