الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يطلب الدعم لتنفيذ مهامه

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طالب الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب "يون صوك يول" بالدعم من أجل تنفيذ مهامه، بعد أن واجهت خطته لنقل مكتب الرئاسة إلى منطقة "يونغ سان" عددا من الصعوبات.وقالت الناطقة باسم الرئيس المنتخب "كيم اون هيه" في بيان أصدرته صباح اليوم إن الرئيس المنتخب يعرف جيدا أن تغيير الشعب للسلطة عبارة عن مطالبة بإجراء العمل الوطني على نحو صحيح، وأكدت أنه لن يتخلى عن الإصلاحات الضرورية بحجة وجود صعوبات، أو يتركها كأعباء على الشعب في المستقبل.وكانت لجنة تسلم الرئاسة وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، قد وجها انتقادات حادة إلى مكتب الرئاسة الحالية، حيث ادعى "كيم هان كيل" رئيس لجنة تكامل الشعب أن عدم التزام الرئيس "مون جيه إين" بوعده بشأن نقل مكتب الرئاسة إلى منطقة "كوانغ هوا مون" قد أدى إلى استمرار نظام الرئاسة السلطوية خلال السنوات الخمس الماضية.كما وجّه "كيم يونغ هون" الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، وعضو الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، انتقادات قوية لمكتب الرئاسة بعدما أعرب قلقه بشأن الأمور الأمنية.كما أشار "كيم كي هيون" زعيم التكتل الحزبي للحزب المعارض إلى أن تصرف مكتب الرئاسة قد يترجم إلى عدم قبول نتائج انتخابات الرئاسة، مؤكدا على أن الشعب يفهم تصرفاته المحبطة.