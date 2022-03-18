كوريا تبني أطول جسر معلق في العالم

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تم بناء أطول جسر معلق في العالم في تركيا بتقنية كورية، وهو جسر "تشاناك كالليه 1915″ الذي يقع على مضيق الدردنيل في شمال غرب تركيا ويربط بين قارتي آسيا وأوربا، ويبلغ طوله 3 آلاف و563 مترا ليكون الأطول من نوعه في العالم.وكان وقت قطع مسافة القناة يستغرق أكثر من ساعة بالسفن، ولكن تم تقليصه بشكل كبيرإلى 6 دقائق فقط عبر الجسر الجديد.المعروف أن عمليات إنشاء الجسور المعلقة تعتبر صعبة جدا، وقد تم إنشاء هذا الجسر الأطول في العالم باستخدام تقنيات كورية فقط، بدءا من التصميم وحتى الإنشاءات.كما يعتبر برجا الجسر الرئيسيين الأعلى في العالم، وتبلغ المسافة بينهما ألفين و23 مترا، وهي أيضا الأطول في العالم.علاوة على ذلك تم تعزيز سلامة الجسر حتى يصمد أمام الرياح بقوة 91 مترا في الثانية، في مضيق الدردنيل المعروف بتعرضه للرياح القوية.وقد شارك في إنشاءات الجسر حوالي 17 ألف عامل خلال السنوات الأربع الماضية، وبلغ حجم الخرسانة التي استخدمت في إنشائه ما يكفي لإنشاء ألفين و300 شقة، ومن الصفائح الفولاذية ما يكفي لبناء حوالي 150 طائرة.وتوقعت الحكومة التركية أن يسهم الجسر في توفير أكثر من 400 مليون يورو سنويا.ومن المقرر أن تتولى شركات الإنشاء الكورية بالتعاون مع الشركات التركية المعنية، مهام حفظ وصيانة وإدارة الجسر خلال 12 عاما من افتتاحه.