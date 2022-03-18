جدل حول إطلاق كوريا الشمالة طلقات من قاذفات صواريخ متعددة

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قالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إن اتفاقية التاسع عشر من سبتمبر مع كوريا الشمالية لم تنص على عدم إطلاق صواريخ من قاذفات متعددة في المنطقة البحرية العازلة بين الكوريتين.جاء ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس المنتخب "يون صوك يول" التي قال فيها إن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات من قاذفات صواريخ متعددة أول من أمس يخالف الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين.وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول اليوم إن إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات في المنطقة البحرية العازلة بين الكوريتين غير مدرج في الاتفاقية، وبالتالي فإن الإطلاق لا يعتبر مخالفا للاتفاقية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت 4 مقذوفات من قاذفات صواريخ متعددة صباح أول من أمس الأحد في منطقة "سوك تشون" بمقاطعة جنوب "بيونغ آن"، التي تبعد قليلا عن خط الفصل العسكري بين الكوريتين.ويذكر أن الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين تنص على وقف الأعمال العدائية في المناطق الحدودية البرية والبحرية والجوية بدءا من الأول من نوفمبر من عام 2018.وكان الرئيس المنتخب "يون" قد قال في اجتماع عقده اليوم في مكتب لجنة تسلم الرئاسة في منطقة "تونغ اوي" في سيول إن هذا الإطلاق الكوري الشمالي يعتبر مخالفا للاتفاقية العسكرية، وطلب من أعضاء اللجنة متابعة الشؤون الأمنية بشكل دقيق.