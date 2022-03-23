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الاقتصادية

وزير المالية يشدد على إدارة المخاطر خلال الانتقال إلى الحكومة الجديدة

Write: 2022-03-23 10:56:52

وزير المالية يشدد على إدارة المخاطر خلال الانتقال إلى الحكومة الجديدة

Photo : YONHAP News

أصدر وزير الاقتصاد والمالية "هونغ نام كي" تعليماته للمسؤولين بإجراء فحص شامل للمخاطر الداخلية والخارجية على الاقتصاد من أجل انتقال سلس للسلطة.
وأعطى هونغ هذه التوجيهات خلال اجتماع طارئ عقده أمس الثلاثاء، حيث أكد أنه من المهم للغاية إدارة القضايا الحالية بثبات حتى لا يكون هناك فراغ في استجابات السياسة قبل انطلاق الإدارة الجديدة. وخلال الاجتماع، ناقش كبار مسؤولي الوزارة الأمور المتعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا، بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها كوريا للتخفيف من تأثير الحرب على الاقتصاد المحلي.
وتشمل المخاوف الأخرى التي تم تداولها التضخم، ومشاكل سلاسل التوريد، وسوق العقارات، وديون الأسر. ودعا الوزير هونغ إلى سرعة الاستجابة للمسائل التي تحتاج إلى إجراءات متابعة فورية عبر التشاور الوثيق مع الوزارات المعنية.

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