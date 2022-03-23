كوريا الجنوبية في المرتبة 54 من بين 117 دولة من حيث مستويات الغبار الدقيق

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أظهر مسح دولي جديد أن جودة الهواء في كوريا الجنوبية سجلت تحسنا طفيفا في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.وأصدرت شركة تكنولوجيا جودة الهواء السويسرية "آي كيو إير" تقريرا أمس الثلاثاء يقارن متوسط كثافة الجسيمات الدقيقة في الهواء، والمعروفة باسم "بي إم 2.5"، في ستة آلاف و475 مدينة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2021. ومن بين 117 دولة شملها الاستطلاع، جاءت كوريا في المركز الـ54 من حيث تركيز "بي إم 2.5"، حيث بلغ 18,9 ميكروغرام لكل متر مكعب في المتوسط.وقد ارتفع مستوى هذا النوع من الغبار في كوريا بشكل طفيف من 24 ميكروغراما لكل متر مكعب في عام 2018 إلى 24,8 ميكروغرام لكل متر مكعب في عام 2019.وبعد ذلك انخفض إلى 19,5 ميكروغرام لكل متر مكعب في عام 2020، قبل أن يتحسن أكثر إلى أحدث مستوى.أما بالنسبة لمدينة سيول تحديدا، فقد بلغ متوسط مستوى الغبار من نوع "بي إم 2.5" متوسط 19,7 ميكروغرام لكل متر مكعب في العام الماضي، لتحتل المركز الخامس والأربعين الأعلى من بين عواصم جميع الدول التي شملها الاستطلاع، بعدما كانت 20,9 ميكروغرام لكل متر مكعب في العام الأسبق.