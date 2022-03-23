إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 10 ملايين

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تجاوز عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 10 ملايين شخص.وبلغ إجمالي عدد الحالات التي جمعتها الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الساعة 12 من صباح أمس الثلاثاء 9 ملايين و936 ألفا و540 حالة، أي حوالي 60 ألفا قبل مستوى 10 ملايين، وتم تسجيل أكثر من 330 ألف حالة إضافية أمس الثلاثاء حتى الساعة 6 مساء، مما رفع العدد التراكمي إلى أعلى بكثير من 10 ملايين.وسوف يتم الإعلان عن الإحصائيات اليومية الرسمية اليوم الأربعاء.وبذلك يكون واحد من بين كل خمسة أشخاص في كوريا قد أصيب بالفيروس خلال فترة 792 يوما منذ أن أعلنت كوريا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 20 يناير من عام 2020.وقد مر أقل من شهرين من ذلك حتى وصل العدد إلى مليون، حيث أعلنت كوريا الجنوبية عن مليون حالة تراكمية في 6 فبراير، لتصبح أبطأ دولة تصل إلى هذا المستوى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة.ومع ذلك، ارتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ بداية الموجة الأخيرة بقيادة المتحور أوميكرون في يناير، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات مليوني حالة يوم 21 فبراير، ثم خمسة ملايين يوم 9 مارس.