واشنطن تتهم كوريا الشمالية بالتعاون مع قراصنة الإنترنت الروس

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أمس الثلاثاء إن كوريا الشمالية تتعاون مع مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أولئك الموجودون في روسيا.وأدلى سوليفان بهذا التصريح في موجز صحفي ردا على سؤال حول تقرير إعلامي مفاده أن منظمات القرصنة الإلكترونية في كوريا الشمالية مرتبطة بمنظمات الإجرام الإلكتروني الروسية.وقال إن العالم يدرك بالفعل القدرات الإلكترونية لكوريا الشمالية، واتهم الكوريين الشماليين بالعمل مع "جميع أنواع مجرمي الإنترنت" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجرمو الإنترنت الروس.ورفض المسؤول الأمريكي الخوض في التفاصيل.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن للشركات الأمريكية من القدرات الإلكترونية "المتطورة" لروسيا.