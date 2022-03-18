الحكومة الكورية تخفض ضريبة أصحاب المسكن الفردي إلى مستوى العام الماضي

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قررت الحكومة الكورية تخفيف العبء الضريبي على أولئك الذين يمتلكون منزلا واحدا بعد زيادة الضرائب العقارية الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن.وأعلن وزير المالية "هونغ نام كي" هذا القرار خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين اليوم الأربعاء، بهدف فحص أسواق العقارات.وشدد هونغ على أن هذاه إجراء مؤقت، وقال إن الضريبة التي سيدفعها أصحاب المنازل الفردية ستظل عند مستوى العام الماضي، موضحا أن خطة الضرائب الجديدة ستضمن على الأرجح أن تظل مزايا التأمين الصحي الوطني كما هي.كما أعلن الوزير عن خطة للسماح لأصحاب المنازل الفردية الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بتأجيل الضريبة العقارية الشاملة.وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق خلال إيجاز مشترك مع الوزارات ذات الصلة.