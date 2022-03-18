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السياسية

رئيس الوزراء الكوري يشدد على تكثيف الجهود لمدة أسبوعين للتغلب على كورونا

Write: 2022-03-23 11:46:02Update: 2022-03-23 11:51:29

رئيس الوزراء الكوري يشدد على تكثيف الجهود لمدة أسبوعين للتغلب على كورونا

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" اليوم الأربعاء إن كوريا ستشهد نقطة تحول في غضون أسبوع إلى أسبوعين فيما يتعلق باحتمال التغلب على جائحة كورونا.
وأوضح كيم خلال ترؤسه اجتماعا للمقر المركزي للسلامة في حالات الكوارث والإجراءات المضادة، إنه متأكد من أن الحكومة ستكون قادرة على تسريع تخفيف الحالات وتقليل الوفيات من خلال تحمل هذه الفترات الصعبة المستمرة، وتنفيذ التدابير المخطط لها.
وأكد على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقليل عدد الحالات الحرجة والوفيات مع التخطيط لمرحلة ما بعد وصول هذه الموجة إلى ذروتها.
وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى الهيمنة المتزايدة للمتحور "بي إيه 2" الذي يمثل الآن أكثر من 40 في المائة من الحالات الجديدة في كوريا، وقال إن هذا المتحور يختلف قليلا عن أوميكرون من حيث الشدة، وإن كان أشد عدوى، مؤكدا على أن السلطات الصحية قادرة على التعامل مع السلالة الجديدة بأنظمة الحجر الصحي الحالية.


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