اعتقال أحد مشاة البحرية الكورية بعد محاولته القتال من أجل أوكرانيا

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اتضح أن أحد أفراد مشاة البحرية الكورية الجنوبية قد اعتقل من قبل السلطات الأوكرانية بعد أن سافر إلى أوكرانيا في أثناء إجازته للقتال من أجلها ضد روسيا.ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء، حاول جندي البحرية دخول أوكرانيا من بولندا لكنه مُنع من الوصول عند نقطة تفتيش حدودية. وقال المسؤول إن السلطات الأوكرانية تقوم بنقله حاليا إلى نقطة تفتيش حدودية في بولندا لتسليمه إلى مسؤولي حكومة كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن تستجوبه حكومة كوريا الجنوبية قبل إعادته إلى البلاد حيث قد يواجه عقوبة. ويذكر أن الجندي الذي يغادر البلاد دون موافقة في أثناء الإجازة يعتبر بمثابة متهرب من الخدمة العسكرية.