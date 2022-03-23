أسعار المنتجين في كوريا ترتفع للشهر الثاني على التوالي في فبراير

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي وسط ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الخام.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات وصل إلى 114,82 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0,4% مقارنة بالشهر الأسبق. وقد زاد المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، بنسبة 0,9% في يناير، وظل ثابتا في ديسمبر بعد أن سجل نموا لمدة 13 شهرا على التوالي. وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر بنسبة 8,4% في فبراير، مما يمدد ارتفاع النمو على أساس سنوي إلى 15 شهرا.وقال "سون جين شيك" المسؤول الكبير في البنك المركزي إن ارتفاع أسعار المواد الخام، بما في ذلك النفط، قد عزز أسعار السلع الصناعية.وقد ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بمقدار 1,1% مقارنة بالشهر الأسبق، مع ارتفاع مؤشر أسعار منتجات النفط والفحم إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات بنسبة 166,79%. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 5,1%، وأسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 0,1%، على أساس شهري في فبراير.