الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

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سجلت الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج أعلى مستوياتها في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج 75 مليارا و870 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 32.8% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن صافي قيمة الاستثمارات المباشرة الكورية في الخارج بلغ 58 مليارا و420 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 38.1% مقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن السبب في زيادة الاستثمارات الكورية في الخارج في العام الماضي يعود إلى زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد العالمي منذ الربع الثاني من العام الماضي نتيجة لانخفاض المخاوف بشأن جائحة كورونا.وكانت الولايات المتحدة أكثر دول العالم التي تلقت استثمارات كورية مباشرة في العام الماضي بـ27 مليارا و590 مليون دولار.وبلغ حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج في الربع الأخير من العام الماضي 30 مليارا و210 مليون دولار، بزيادة نسبتها 62.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.