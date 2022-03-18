سيول تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في مفاوضات فيينا

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أجرى نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء مع نظيره الإيراني "علي باقري كاني" وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات النووية الجارية في فيينا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن المكالمة الهاتفية جاءت في الوقت الذي أفادت فيه الأنباء بقرب التوصل إلى اتفاق في تلك المفاوضات على إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".وخلال المكالمة الهاتفية، أعرب "تشيه" عن أمل الحكومة الكورية في التوصل إلى اتفاق نووي في مفاوضات فيينا في أسرع وقت ممكن.وقال "تشيه" إن الحكومة الكورية سوف تستمر في القيام بدور من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتنفيذه، مراعاة بأهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران، وشدد على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين سيول وطهران.ومن جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني "علي باقري" عن أمله في تنمية العلاقات بين البلدين.وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في مفاوضات فيينا، إلا أنه من المتوقع أن يكون التوصل إلى اتفاق في المفاوضات نقطة تحول لحل قضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار.وكانت إيران قد فتحت حسابات في بنكيين كوريين في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادراتها من النفط الخام عبر تلك الحسابات، لكن المعاملات توقفت عبر تلك الحسابات بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على البنك المركزي الإيراني في عام 2018.