عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية ينخفض للشهر الـ74

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شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي انخفاضا للشهر الـ74 على التوالي، فيما سجل عدد الوفيات ثالث أعلى مستوياته منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في يناير الماضي 24 ألفا و598، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد انخفض في 6 مدن ومقاطعات، بما في ذلك مدينتا بوسان وديغو، فيما زادت المواليد في 11 مدينة ومقاطعة، بما في ذلك مدينتا سيول وإنتشون.وبلغ عدد الوفيات في يناير 29 ألفا و686 حالة وفاة، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك ثالث أعلى مستوياته منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1983.وأرجع التقرير السبب في ارتفاع عدد الوفيات إلى زيادة الشيخوخة وزيادة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد انخفض عدد السكان في كوريا الجنوبية بمقدار 5 آلاف و88 في شهر يناير الماضي.أما عدد حالات الزواج فبلغ 14 ألفا و753 في يناير، بانخفاض نسبته 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته في أشهر يناير، منذ أن بدأ جميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.