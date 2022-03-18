تراجع تنقلات السكان في كوريا بسبب الانخفاض في معاملات الإسكان

شهدت تنقلات السكان في كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير الماضي انخفاضا للشهرالـ14 على التوالي نتيجة لتراجع حجم معاملات الإسكان.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد السكان الذين تنقلوا في شهر فبراير الماضي 664 ألف شخص، بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستويات الانخفاض منذ عام 2015 في أشهر فبراير.وأوضح مسؤول في هيئة الإحصاءات أن السبب في تراجع تنقلات السكان يعود إلى زيادة عدد المسنين، وانخفاض معاملات الإسكان في شهري ديسمبر ويناير الماضيين بنسبة 58.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ معدل تنقلات السكان الذي يمثل عدد الأشخاص الذين يتنقلون لكل 100 شخص، 16.9%، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 2000.