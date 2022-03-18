استمرار الخلاف بين الحكومتين الحالية والجديدة حول نقل مكتب الرئاسة

Photo : YONHAP News

قالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "يون صوك يول" في موجز صحفي اليوم الأربعاء إن الرئيس المنتخب مستعد لإجراء لقاءات مع أي شخص بغض النظر عن انتمائه الحزبي، إذا كان يمكن من خلالها إحراز نتائج مثمرة من أجل الشعب.وأعربت المتحدثة "كيم أون هيه" عن أملها في التوصل إلى اتفاق بطريقة سلسة بشأن إجراء لقاء بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس المنتخب "يون"، ليتم فيه تناول القضايا العالقة في البلاد، بما في ذلك مسألة نقل مكتب الرئاسة إلى مجمع وزارة الدفاع.وكان النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "كوان صونغ دونغ"، المقرب للرئيس المنتخب "يون"، قد أكد على أنه لا ضرورة لأن يلتقى "يون" مع الرئيس "مون" إذا لم يكن بالإمكان تسوية القضية المتعلقة بنقل مكتب الرئاسة.ومن جانبه، شدد زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب "كيم كي هيون" على ضرورة أن يقوم الرئيس "مون جيه إين" بتسليم المهام للرئيس المنتخب "يون" بطريقة سلسة، فيما دعا رئيس اللجنة الطارئة للحزب الديمقراطي الرئيس المنتخب "يون" إلى فتح عهد يتم فيه تنفيذ السياسات من خلال التعاون.