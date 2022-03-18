الرئيس مون يعين لي تشانغ يونغ مرشحا لمنصب محافظ البنك المركزي

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عين الرئيس الكوري "مون جيه إين" مدير مكتب آسيا والمحيط الهادئ لصندوق النقد الدولي "لي تشانغ يونغ" مرشحا لمنصب محافظ البنك المركزي الكوري.وتم الإعلان عن هذا التعيين في موجز صحفي لـ "بارك سو هيون" مساعد الرئيس "مون" للاتصالات العامة اليوم الأربعاء.وقال "بارك" إن المرشح "لي" خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية حيث كان أستاذا في كلية الاقتصاد بجامعة سيول الوطنية، ونائبا لرئيس الجنة المالية، وكبير اقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي.وأضاف أن "لي" سيسهم في تحقيق استقرار في الأسعار والسوق المالية من خلال تنفيذ سياسات نقدية وانتمائية فعالة ومستقرة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.وستنتهي فترة خدمة محافظ البنك المركزي الحالي "لي جو يول" في نهاية شهر أبريل المقبل بعد 8 سنوات من توليه المنصب.ومن جانبه، أوضح معسكر الرئيس المنتخب الجديد "يون صوك يول" أن الرئيس "مون" لم يجر مشاورات مع الرئيس المنتخب "يون" حول ترشيح "لي" لمنصب محافظ البنك المركزي.