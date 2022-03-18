فوز الرسامة الكورية سوزي لي بجائزة هانز كريستيان أندرسن

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فازت فنانة كتب الأطفال الكورية "سوزي لي" بجائزة "هانز كريستيان أندرسن" التي تعتبر جائزة نوبل في مجال أدب الأطفال بكتابه المصور بعنوان "الصيف قادم".وتشتهر كتب الفنانة "لي" المصورة بالتصميم بالرسومات فقط دون النصوص لتناسب أفكار الأطفال ومستوى نظراتهم.وأعلن المجلس الدولي لكتب الشباب يوم الاثنين الماضي ضمن معرض بولونيا الدولي للكتب بإيطاليا أن "لي" هي الفائزة بجائزة "أندرسن" في قسم الرسم التوضيحي بكتابه "الصيف قادم" المصمم بالخطوط والألوان﻿ البسيطة.وبهذا، أصبحت "لي" أول فنان كوري يفوز بهذا التكريم.وبعد الإعلان عن فوزها، قالت "لي" إنها تريد أن تطرح سؤال للحكام حول السبب في منحهم لها هذا التكريم لأنها لم تتوقع الفوز بهذا النوع من الجائزة المرموقة.وأضافت أن الأطفال بديهيون للغاية حيث يتخلصون فورا من الكتب التي لا يعجبون بها.وقد تم إصدار أول كتاب للأطفال للفنانة "لي" التي تخصصت في الفن التشكيلي في الجامعة، عام 2002 في إيطاليا.وقالت "لي" إن كتب الأطفال المصممة بالرسومات التوضيحية دون النصوص غير مفضلة لدى الأباء ، لكن القراء الأطفال يختلفون عن الأباء لأن لديهم خيالا خصبا بناء على الرسومات.