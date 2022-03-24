الرئيس المنتخب يناقش مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات الثنائية

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أجرى الرئيس المنتخب "يون صوك يول" محادثات هاتفية مع الرئيس الفيتنامي "نغوين شوان فوك" عبرالهاتف بعد ظهر أمس الأربعاء لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وقالت المتحدثة باسم "يون" إن الرئيس الفيتنامي هنأ "يون" على فوزه في الانتخابات في المكالمة التي استمرت 30 دقيقة، وأعرب عن أمله في أن يحقق "يون" نتائج مثمرة في مختلف المجالات، مثل التغلب على وباء كورونا وتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مكانة كوريا الجنوبية العالمية.وأعرب "يون" عن امتنانه للرئيس الفيتنامي، وأشار إلى أهمية ترقية العلاقات بين كوريا الجنوبية وفيتنام إلى مشاركة استراتيجية شاملة في الذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تصادف هذا العام.وتماشيا مع المستوى الجديد للعلاقات، أثار "فوك" ضرورة قيام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كالاقتصاد والعمالة والثقافة والأمن.وتوقع الرئيس الفيتنامي مشاركة كوريا الجنوبية في خطط فيتنام لتحسين البنية التحية للمرور، وتنفيذ التحول الرقمي، وبناء شبكة اتصالات من الجيل الخامس، ومعالجة تغير المناخ.وقال "يون" إن زيارة "فوك" إلى كوريا الجنوبية يمكن أن توفر قوة دفع مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية. وردا على ذلك، طلب الرئيس الفيتنامي من "يون" زيارة فيتنام في أقرب وقت.كما اتفق الجانبان على توثيق التعاون من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وكذلك الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.