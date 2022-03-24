السلطات الصحية الكورية تدرس إعطاء نوفافاكس لمن هم بين 12 و17 عاما

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بدأت وكالة سلامة الغذاء والدواء الكورية في مراجعة أولية للبيانات السريرية لدراسة ما إذا كان يجب تخفيض الحد العمري الأدنى للقاح "نوفافاكس" ليشمل الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. وفي الوقت الحالي، يتم إعطاء لقاح "نوفافاكس" لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.وقالت وزارة سلامة الغذاء والدواء أمس الأربعاء إنها تدرس البيانات ذات الصلة لاتخاذ القرار بشأن التغيير المحتمل في الحد الأدنى لسن الحاصلين على اللقاح.وتقوم شركة "إس كيه" للعلوم الحيوية بتصنيع اللقاح القائم على تقنية البروتين، والذي ابتكرته الشركة الأمريكية، بموجب اتفاقية ترخيص كشريك محلي.وقدمت الشركة الكورية الجنوبية نتائج الاختبارات السريرية الأمريكية التي أجريت على 2247 شخصا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.وتوقعت الشركة أن يكون اللقاح بديلا جيدا، حيث تتزايد عدوى الفيروس بين المراهقين في تلك الفئة العمرية.